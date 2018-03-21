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Российский уфолог зафиксировал гигантский НЛО возле Солнца
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Российский уфолог зафиксировал гигантский НЛО возле Солнца 

Свободная пресса 3 часа назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Уфолог из России заметил рядом с Солнцем неопознанный летающий объект. Открытие было сделано Алексеем Сапожниковым во время просмотра записей обсерватории SOHO-20. Камеры зафиксировали, как инопланетный объект довольно внушительных размеров пролетает неподалеку от светила.
«На объекте были расположены отростки, которые могут быть модулями для закрепления на поверхности. Это может быть инопланетный зонд, посланный исследовать нашу систему», — цитирует мнение Сапожникова Vistanews.
Надо отметить, что качество изображения оставляет желать лучшего, поэтому рассмотреть НЛО подробнее не представляется возможным.
Подобное наблюдение сделал ранее ученый из США Скотт Уоринг. Американский уфолог заметил, что размеры летающего корабля можно сравнить с небольшой планетой. Кроме того, он сообщил о невероятно высокой скорости НЛО.
«Свободная пресса» уже сообщала об аномалиях, зафиксированных неподалеку от Солнца. Например, уфолог, публикующий в Сети материалы под именем Bruce Sees all, опубликовал видеозапись, на которой можно увидеть, как неопознанный летающий объект, отдаленно напоминающий космический корабль, пролетел сквозь Солнце.
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