Найдены следы звезды, пролетевшей через Галактику

Ученые нашли первые следы звезды, пролетевшей через Солнечную систему

"Мы просчитали орбиты многих комет, которые движутся по очень вытянутым орбитам, и выяснили, из какого участка неба они "летят" в сторону Земли. Как правило, подобные кометы должны быть равномерно распределены по небосводу. Соответственно, их скопление в одной точке в созвездии Близнецов говорит о том, что звезда Шольца пролетела через Солнечную систему именно по этому маршруту", — заявил Карлос де ла Фуэнте Маркос, планетолог из университета Мадрида. Астрономы из Испании и Британии обнаружили первые следы звезды, пролетевшей через Солнечную систему примерно 70 тысяч лет назад, наблюдая за самыми необычными кометами, говорится в статье, опубликованной в Astrophysical Journal Letters.

Четыре года назад астроном-любитель Ральф-Дитер Шольц открыл, как тогда казалось ему, вполне заурядную звезду, красного карлика WISE J0720, расположенного необычно близко к Солнечной системе. Сейчас она расположена в созвездии Единорога, на расстоянии примерно в 20 световых лет, что делает ее одним из самых близких, но не ближайших к Земле светил.

Два года назад астрономы из США выяснили, что это светило, получившее имя "звезда Шольца", в относительно недавнем прошлом, примерно 70 тысяч лет назад, пролетело сквозь Солнечную систему. Оно подошло к Солнцу на рекордно близкое расстояние, около 1,9 световых года, поменяв орбиты многих комет и малых небесных тел, живущих в дальней части облака Оорта.

Как отмечает де ла Фуэнте Маркос, сегодня ученые не сомневаются в том, что это действительно произошло, однако пока не совсем понятно, как именно эта звезда пролетела через Солнечную систему. Это мешает точно оценить то, как ее "визит" повлиял на орбиты планет и менее крупных объектов, в том числе и Земли, где люди в то время покинули Африку и начали колонизировать остальные континенты.

Испанский астроном и его коллеги нашли ответ на этот вопрос и независимым образом подтвердили, что звезда Шольца действительно "гостила" в Солнечной системе, проанализировав орбиты так называемых гиперболических комет. Этим словом ученые называют малые небесные тела, которые движутся по очень вытянутой орбите вокруг Солнца, сближаясь с ним на очень близкие расстояния и затем удаляясь на дальние окраины нашей планетной семьи.

Как предположили ученые, сближение звезды Шольца с Солнечной системой должно было особым образом поменять орбиты многих комет, заставляя их уходить на гиперболические орбиты или вообще покинуть ее пределы. Соответственно, траекторию движения этого "незваного гостя" можно определить, обнаружив необычно большое число таких объектов в одних и тех же уголках облака Оорта.

Эта идея, как отмечает де ла Фуэнте Маркос, помогла его команде открыть не только ту точку, где звезда Шольца "влетела" в Солнечную систему, но и открыть восемь предположительно "межзвездных" комет, попавших в нашу планетную семью из межзвездного пространства. В их число попали комета Брунса (C/1853 R1), а также небесные тела, открытые проектами Spacewatch, SOHO, LINEAR и ISON.

Их дальнейшее изучение, как надеются ученые, поможет проверить, так ли это на самом деле, и получить новые данные по химическому и минеральному составу "пришельцев" из других звездных систем. Если их предсказания подтвердятся, то астероид Оумуамуа потеряет статус первого межзвездного небесного тела, уступив место комете, открытой Карлом Брунсом в 1853 году.