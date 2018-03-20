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РФ и Белоруссия могут создать научный холдинг
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Рапота не исключил создания российско-белорусского научного холдинга 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Генеральный секретарь Союзного государства Белоруссии и России Григорий Рапота не исключил возможности создания российско-белорусского научного холдинга.
"Надо подумать, как эти усилия объединить, идея принимается, будем работать, идея интересная", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов на круглом столе в Курчатовском институте.
При этом он отметил, что у Союзного государства есть некий фонд, который расходуется на российско-белорусские научные исследования. "В этом году у нас будет в общей сложности 12 программ, в этом смысле мы работаем как венчурный фонд", — сказал Рапота.
Президент Курчатовского института Михаил Ковальчук отметил в свою очередь, что "в Белоруссии всегда была хорошая машиностроительная база… всегда там изготавливали массу оборудования". В связи с этим, по его словам, белорусские предприятия можно задействовать в оснащении российских научных установок, например синхротронов, на обеспечение которых ежегодно выделяются сотни миллионов долларов.
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