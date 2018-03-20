РФ и Белоруссия могут создать научный холдинг

Рапота не исключил создания российско-белорусского научного холдинга

России "Надо подумать, как эти усилия объединить, идея принимается, будем работать, идея интересная", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов на круглом столе в Курчатовском институте. Генеральный секретарь Союзного государства Белоруссии Григорий Рапота не исключил возможности создания российско-белорусского научного холдинга.

При этом он отметил, что у Союзного государства есть некий фонд, который расходуется на российско-белорусские научные исследования. "В этом году у нас будет в общей сложности 12 программ, в этом смысле мы работаем как венчурный фонд", — сказал Рапота.