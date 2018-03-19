Ген магии: 5 главных проблем науки

Ученые — это те люди, которые разбираются в непонятных символах на бумаге, делают невероятные открытия, носят белые халаты и дают миру надежду на светлое будущее. Но не стоит забывать, что ученые тоже люди, а человек по природе своей несовершенен и склонен допускать ошибки. И именно по этой причине даже в мире этих гениев находятся те, кто своими действиями если не уничтожит мир, то явно затормозит прогресс. Мы расскажем про 5 проблем мира науки, которые существуют из-за человеческого фактора.

1. Ученые дают глупые имена своим открытиям

Генетика — наука, требующая обширных знаний и, как выяснилось, фантазии, чтобы давать название великому множеству генов. Что двигало учеными, которые открывали у животных различные геномы и давали им названия «ген Кена и Барби» или «ген магии», мы не знаем. Но когда аналогичные гены были обнаружены и у людей, это превратилось в настоящую комедию, а студентам медицинских университетов поначалу было непросто понять, почему же люди в белых халатах придумали именно такое название. А теперь представь доктора, который объясняет родителям ребенка, что у него есть ген магии. Без письма из Хогвартса звучит как-то неубедительно.

Ген ежа вызывает ужасные дефекты лица; это страшное заболевание, которому дал название скорее всего любитель Соника. Почему именно ёж, мы до сих пор не знаем, но несчастное животное было оскорблено. В 2001 году один ученый счел, что было бы забавно назвать геном, вызывающий рак, «геном Покемона». Сама торговая марка обещала подать в суд на компанию, потому что теперь фраза «Чирмандер, я вызываю тебя» приобрела иное значение.

Это нелепое название было настолько плохим, что в 2015 году Всемирная организация здравоохранения создала закон, запрещающий ученым называть гены, ответственные за страшные болезни, с отсылкой к поп-культуре. Что знает наука о смерти

2. Из-за ученых-параноиков делаются ложные открытия

Цель каждого ученого — помочь человечеству прийти к лучшей жизни. Но для некоторых целью становится параноидальная жажда славы. В 2014 году группа ученых решила провести исследование, которое пролило бы свет на то, имеет ли место расизм в мире футбола. Двум группам испытуемых было предложено дать ответ, белый или черный игрок получит красную карточку за матч. По результатам исследования было установлено, что 30% людей необоснованно дали ответ, что черный. Ученые решили, что 30% фанатов футбола — расисты, и сразу же выпустили статью в одном из научных журналов. Это стало настоящей бомбой, но лишь до тех пор, пока не выяснилось, что в эксперименте приняло участие около 60 человек, а это катастрофически мало. Дело в том, что эти «светила» настолько боялись того, что их исследование будет украдено, что решили делать выводы лишь на основании опроса небольшой группы людей. А после печати в серьезном издании в умах многих людей укоренилась мысль о том, что многие футбольные фанаты — расисты. Так паранойя может стать причиной ложных открытий, в которые будут верить широкие массы.

3. Научные шутки могут вызвать реальные проблемы

Англии одно авторитетное издание раз в год публикует научные статьи, которые придуманы лишь как шутка. Но когда подобная статья выходит в серьезном журнале, то шутка может стать не такой уж и забавной. В 2015 году была опубликована статья, в которой говорилось о пользе пива и о том, что оно помогает похудеть, поумнеть да и вообще является напитком богов. С последним поспорить трудно, но вот ума и стройности фигуры оно вряд ли добавит. Только вот тысячи людей реально поверили в эти выдумки и перестали ограничивать себя каким-либо образом в употреблении нектара с вершины Олимпа. Журнал имел настолько большой авторитет в мире науки, что некоторые ученые реально начали проводить подобные исследования. Например, в нашей стране подобные эксперименты проводятся каждую пятницу в шумной компании, но результаты, как правило, имеют обратный эффект. Когда наука отчаянно врет

4. Only english, please

Проведи достойное исследование, сделай открытие, и твоя работа принесет славу и успех, если будет напечатана на английском языке. Этот подход плох не только для самих ученых, которые не знают иностранного языка, но и для самой науки. Ведь из-за перевода могут быть утеряны уникальные идеи и описания самого ученого, что делает открытие не таким полноценным. Конечно, уметь говорить на английском сегодня скорее необходимость, нежели блажь, но язык науки не должен иметь подобные ограничения.

5. Журналы, которые публикуют непроверенный научный материал

В мире науки есть такие журналы, которые многими учеными были названы «ничтожным псевдонаучным спамом». Эти издания гонятся не за достоверностью, а за массовостью, поэтому публикуют даже абсурдные и не подтвержденные исследованиями «факты». Из-за подобных журналов страдают не только деревья, которые стали бумагой, но и умы читателей, принимающие ложные исследования за истину.

Есть и обратная проблема: издания, которые отказываются публиковать стоящие исследования на «непопулярные» темы, такие как распространение СПИДа, глобальное потепление и тому подобное, потому что людям не захочется знать правду. Наука не терпит сослагательного наклонения, поэтому с умом выбирай издания, которым будешь верить. 6 сногсшибательных экспериментов, которые наука не может объяснить