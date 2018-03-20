Стало известно, где захоронят прах Хокинга

Стало известно, где захоронят прах Стивена Хокинга

"Он был неотъемлемой и узнаваемой частью университета и города. Именно поэтому мы решили провести его похороны в городе, который он так сильно любил", — говорится в совместном заявлении его детей. При этом похороны ученого пройдут в Кембридже, сообщили его родственники.

Ранее была обнаружена последняя научная статья Хокинга.

Физик-теоретик Стивен Хокинг скончался 14 марта в возрасте 76 лет в своем доме в Кембридже.