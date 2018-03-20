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Стало известно, где захоронят прах Хокинга
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Стало известно, где захоронят прах Стивена Хокинга 

Газета.Ru 43 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Прах ученого Стивена Хокинга будет захоронен в Вестминстерском аббатстве — рядом с могилами Чарльза Дарвина и Исаака Ньютона. Об этом сообщает "Би-би-си".
При этом похороны ученого пройдут в Кембридже, сообщили его родственники.
"Он был неотъемлемой и узнаваемой частью университета и города. Именно поэтому мы решили провести его похороны в городе, который он так сильно любил", — говорится в совместном заявлении его детей.
Ранее была обнаружена последняя научная статья Хокинга.
Физик-теоретик Стивен Хокинг скончался 14 марта в возрасте 76 лет в своем доме в Кембридже.
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