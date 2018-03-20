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Почему мужчины спокойнее, а женщины лучше видят
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Играй, гормон: почему мужчины более спокойны, а женщины лучше видят 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Биологически женский мозг ничем не отличается от мужского. Однако представители разных полов в одинаковых ситуациях зачастую ведут себя по-разному. РИА Новости разбиралось в особенностях женского и мужского характера.

Гены, хромосомы, гормоны

С эволюционной точки зрения разделение вида на два пола выгодно: один воспроизводит потомство и воспитывает его, другой добывает еду, строит, защищает. Это обеспечивает лучшую изменчивость вида, а следовательно, способность приспосабливаться к окружающим условиям.
Различия в мужском и женском организме закладываются на стадии эмбриона. В первую очередь пол ребенка определяет то, какая хромосома пришла от отца — X или Y. Если гены одного из участков Y-хромосомы нормально работают, у плода сформируются семенники — мужские половые органы. Если же генетически будущий ребенок — девочка и ее половые хромосомы представлены парой XX, у эмбриона начнут образовываться яичники.
Но каким бы ни был генетический пол плода, его ДНК содержит участки, ответственные за развитие и семенников, и яичников. Просто без влияния особого белка, расположенного на Y-хромосоме, семенники не появятся, а вот яичники сформируются автоматически.
Дальше в игру вступают гормоны — тестостерон, содержащийся в семенниках, и эстрогены — в яичниках. Гормоны существенно влияют на формирование мозга с четвертого месяца развития плода.
Например, отдел мозга под названием гипоталамус контролирует работу гипофиза, который, в свою очередь, руководит гормональной секрецией всех остальных внутренних желез человека. Если гипоталамус развивается по женскому типу, при половом созревании начинаются периодичное производство и выброс женских половых гормонов, то есть яичники действуют по менструальному циклу. А вот если гипоталамус сформирован по мужскому типу, железы равномерно и постоянно продуцируют тестостерон.
Особенности психики закладываются очень рано. Взрослому человеку никакими внешними воздействиями, в том числе и гормональной терапией, невозможно переделать психику из мужской в женскую и наоборот. На индивидуальные же черты характера влияет слишком много факторов. Поэтому все люди такие разные.

Внимание, стресс!

Ученые выяснили, что женщины легче приспосабливаются к изменениям окружающей среды. Дмитрий Жуков в книге "Биология поведения" приводит следующий пример. Если женщина из средней полосы переезжает на Север, ее организм значительно быстрее, чем мужской, адаптируется к холоду: увеличивается жировая ткань, повышается содержание эритроцитов крови.
Мужчины, не обладая такой гибкостью поведения, какая присуща женщинам, более устойчивы к стрессу. Представители сильного пола спокойнее реагируют на опасность. Это можно объяснить тем, что мужчины склонны меньше беречь себя, тем более что сокращение их численности никак не сказывается на сохранении популяции. Женщины в стрессовых ситуациях чаще впадают в панику.
Биологические причины столь разной реакции на стресс пока неясны. Но ученые точно установили, что в мозге женщин слабее регулируется кора надпочечников по отрицательной обратной связи, где вырабатывается кортизол — один из гормонов, мобилизующих организм на борьбу со стрессом. Следовательно, в женском организме после стресса секреция кортизола приходит в норму дольше. То же касается и других физиологических параметров. Например, у женщины дольше продолжается учащенное сердецебиение, им нужно больше времени, чтобы успокоиться после стресса, чем мужчинам. При этом совершенно нормально, если у конкретной женщины проявляются какие-либо особенности психики, присущие мужскому полу, и наоборот. Но общие закономерности именно таковы.

"Я вся такая внезапная"

Зрение, слух, обоняние у женщин лучше, чем у мужчин. Это связано с особенностями центральной нервной системы. Поле зрения у женщин шире, они более наблюдательны. Женщина с большей вероятностью заметит то, что происходит на периферии зрения, и обратит внимание на конкретные детали. Мужчины воспринимают образ целиком, и из-за этого между полами часто возникает недопонимание.
Девушка мигом увидит и запомнит дефект на маникюре подруги, мужчина же сохранит в памяти лишь ее образ и, вероятно, даже не сможет потом припомнить, во что она была одета. Ученые предполагают, что наблюдательность женщин обусловлена большим числом контактов между нейронами, особенно в коре больших полушарий.
Женщины умеют действовать интуитивно, то есть бессознательно обрабатывая сразу много параметров окружающего мира. Мужчина анализирует происходящее последовательно и ведет себя согласно полученной и обработанной информации. Женщина может еще даже не осознать, что водитель в соседнем ряду хочет перестроиться, не включая поворотник, но почему-то притормаживает. Это то самое загадочное женское чутье.
Биологи предполагают, что когнитивные различия между мужчинами и женщинами вызваны в основном разным вкладом в процесс воспроизводства потомства. Согласно одной из гипотез, мужчины служат своеобразным "испытательным полигоном" для эволюции, а женщины ответственны за стабильность всей популяции.
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