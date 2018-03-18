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В «городе Армагеддона» обнаружена древняя гробница
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В «городе Армагеддона» обнаружена древняя гробница 

ТК «Звезда» 7 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
По оценкам исследователей, возраст гробницы составляет не менее 3600 лет.
Гробницу возрастом 3600 лет обнаружили в древнем городе Мегиддо, располагавшегося в западной части Изреельской долины, на территории Израиля.
По предположению исследователей, нетронутое захоронение с останками знатных людей поможет больше узнать о династии, управлявшей областью к югу от Хайфы до ее завоевания Египтом в 15 веке до н.э.
Между тем город-государство Мегиддо упоминается в Откровении Иоанна Богослова, как место под названием «Армагеддон».
Как пишет National Geographic в одной из погребальных камер древнего комплекса обнаружили захоронения трех человек: ребенка в возрасте от восьми до десяти лет, женщины 30 лет и мужчины возрастом от 40 до 60 лет. Усопшие были в золотых и серебряных украшениях. На голове мужчины исследователи обнаружили искусно сделанную золотую диадему. Все предметы демонстрируют высокий уровень мастерства ремесленников того времени.
Археологи считают, что это обнаружили захоронение элитной семьи, на это указывают не только драгоценности, но нахождение погребальной могилы в непосредственной близости от королевского дворца.
Древний город Мегиддо на протяжении пяти тысячелетий был важным стратегическим перевалом торговых путей. Ученые считают, что обнаружили гробницу периода 15 века до н.э, когда древний город был осажден силами египетского фараона Тутмоса III. Эти и другие, найденные ранее захоронения помогут больше узнать о населении Ханаана.
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