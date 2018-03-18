Назван повышающий сексуальное влечение вид спорта

Назван вид спорта, повышающий сексуальное влечение

Женщины, регулярно занимающиеся велосипедным спортом, испытывают повышенное сексуальное влечение. К такому выводу пришли ученые Калифорнийского университета в Беркли, их работу публикует MedicalXpress.

В исследовании приняли участие 3118 женщин, половина из которых регулярно катается на велосипеде. Медики сравнили состояние их здоровья, сфокусировавшись на мочеполовой системе. При этом ученые учли такие факторы как возраст, общее состояние сердечно сосудистой системы и индекс массы тела.

Выяснилось, что практикующие велоспорт чаще страдают от инфекции мочевых путей. Это, по мнению авторов работы, связано с давлением, которое оказывает сидение на указанную область, "проталкивая" болезнетворные бактерии вглубь организма. Кроме того, увлечение велосипедом приводит к пережатию сосудов в паховой области и, как следствие, к онемению половых органов.

Противоположный эффект велосипед оказывает на сексуальную жизнь — велосипедистки, по данным исследования, реже страдают от половых расстройств и говорят о том, что чаще занимаются сексом, по сравнению с женщинами, избегающими этого вида спорта.