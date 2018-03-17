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«Ростов-Арене» выдали разрешение на работу
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«Ростов-Арене» выдали разрешение на работу 

Рамблер 15 часов назад
тадион "Ростов-Арена", построенный к чемпионату мира по футболу, получил разрешение на работу. Решение принято по итогам проверки объекта комиссией Ростехнадзора. Ближайший тестовый матч на стадионе состоится 15 апреля.
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