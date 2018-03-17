12 новых потрясающих фотографий телескопа «Хаббл»

Каталог туманностей и звездных скоплений Мессье в данный момент включает в себя 110 впечатляющих астрономических объектов, которые могут наблюдать астрономы — как профессионалы, так и любители. По состоянию на февраль 2018 года «Хаббл» наблюдал 93 из них. NASA обнародовало дюжину новых снимков объектов из каталога, сделанных этим телескопом.

1. M58 Открытая в 1779 году Шарлем Мессье M58 — одна из первых известных спиральных галактик и одна из самых ярких в созвездии Девы. Расположеннаяя примерно на расстоянии 62 млн световых лет от Земли, M58 — самым удаленный объект Каталога Мессье.

2. М59 Одна из крупнейших эллиптических галактик в кластере галактик Девы. В центре M59 находится супермассивная черная дыра, которая в 270 млн раз массивнее Солнца. Галактика также имеет внутренний диск звезд и около 2200 их шарообразных скоплений. Находится примерно в 60 млн световых лет от Земли. Открыта немецким астрономом Иоганном Готфридом Келером весной 1779 года, добавлена Мессье, наблюдавшим ее примерно в то же время, в свой каталог.

3. М62 Обнаружена Мессье в 1771 году. Шаровому звездному кластеру почти 12 млрд лет. Он находится в созвездии Змееносца, приблизительно в 22,2 тыс. световых лет от Земли.

4. М75 Этот звездный кластер, обнаруженный в 1780 году Пьером Мешеном, был добавлен Мессье в каталог в том же году. М75 — наиболее централизованное концентрированное шаровое скопление в перечне, причем большинство его звезд расположены в большом «ядре». Всего в шаровом скоплении насчитывается около 400 тыс. звезд. М75 находится примерно на 67,5 тыс. световых лет от Земли.

5. М86 Расположенная в созвездии Девы, М86 представляет собой линзовидную галактику (пересечение эллиптической и спиральной галактик). M86 была обнаружена в 1781 году Шарлем Мессье и является одним из самых ярких членов скопления галактик Девы. Содержит приблизительно 3800 шаровых скоплений звезд. Находится примерно в 52 млн световых лет от Земли.

6. М88 Расположенная на расстоянии около 47 млн световых лет, M88 представляет собой спиральную галактику с четко выраженными и симметричными «руками». Входя в скопление галактик Девы, появляется и в соседнем созвездии Волосы Вероники. M88 содержит активное галактическое ядро, что означает, что центральная область галактики более светлая, чем остальная галактика. В ядре галактики находится сверхмассивная черная дыра, которая, как считается, в 100 млн раз больше нашего Солнца. M88 содержит около 400 млрд звезд. Мессье открыл ее в 1781 году в одну ночь с обнаружением еще восьми других объектов каталога.

7. М89 Одна из восьми галактик в кластере Девы, которую Мессье открыл в 1781 году. Эта эллиптическая галактика имеет почти круглую форму и расположена примерно в 50 млн световых лет от нас. M89 содержит около 100 млрд звезд и более 2000 их шаровых скоплений. В ее центре находится сверхмассивная черная дыра, имеющая массу в миллиард раз большую, чем Солнце.

8. М90 Яркая красивая спиральная галактика, расположенная в скопления галактик Девы. Находится примерно в 59 млн световых лет от Земли. Шарль Мессье обнаружил ее в 1781 году. M90 содержит приблизительно триллион звезд и тысячу их шаровых скоплений. Считается, что в будущем M90 превратится в линзовидную галактику, обладающую свойствами как спиральной, так и эллиптической галактики.

9. М95 M95 — красивая замкнутая спиральная галактика в созвездии Льва. Была обнаружена в 1781 году Пьером Мешеном. M95 находится примерно в 33 млн световых лет от нас. Насчитывает около 40 млрд звезд.

10. М98 Галактика в созвездии Девы была обнаружена в 1781 году все тем же Мешеном и является одним из самых маленьких объектов в каталоге Мессье. Имеет величину 10,1. Содержит около триллиона звезд, а также — в избытке — нейтральный газообразный водород и межзвездную пыль. M98 находится примерно в 44 млн световых лет от нас и двигается к нашей галактике Млечный Путь.

11. М108

M108, или Доска для серфинга, расположена в созвездии Большой Медведицы на расстоянии около 46 млн световых лет. Была обнаружена Пьером Мешеном в 1781 году. В заметках Чарльза Мессье говорится, что он наблюдал галактику в 1781 году, но имел некоторые сомнения и официально не добавил ее в свой каталог. M108 была, наконец, включена в него только в 1953 году астрономом Оуэном Гингерихом. M108 классифицируется как полосатая спиральная галактика со свободно намотанными спиральными рукавами. В центре M108 находится сверхмассивная черная дыра, которая в 24 млн раз массивнее Солнца. M108 находится прямо под чашей Большой Медведицы.

12. М110

Расположенная в созвездии Андромеды, M110 была обнаружена Мессье в 1773 году. «Спутник» галактики Андромеды и член локальной группы, состоящей из галактик, расположенных ближе всего к Млечному пути. M110 находится приблизительно в 2,69 млн световых лет от Земли. Это эллиптическая галактика, то есть имеет гладкую и почти бесформенную структуру. Включает в себя примерно 10 млрд звезд, включая по меньшей мере восемь шаровых звездных скоплений.