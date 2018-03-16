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Предсказана скорая гибель статуй на острове Пасхи
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Предсказана скорая гибель статуй на острове Пасхи 

Lenta.ru 20 часов назад
Фото: Karol Kozlowski / Globallookpress.com
Побережье острова Пасхи и расположенные там древние статуи будут затоплены в ближайшие десятилетия из-за роста уровня океана, вызванного глобальным потеплением. Об этом сообщает The New York Times.
Согласно оценкам исследователей, к 2100 году океан может подняться примерно на два метра, при этом под водой окажутся обширные прибрежные территории. Это усилит процесс эрозии и разрушение береговой линии на острове Пасхи вместе со стоящими там моаи — статуями в виде огромной человеческой головы, расположенной на усеченном до пояса туловищем.
Как отмечается, под угрозой окажутся многие скульптуры, которые в настоящее время стоят почти у самой кромки воды. Так, наступающий океан, скорее всего, уничтожит церемониальную платформу (аху) Тонгарики, где расположено 15 статуй различной величины. Также исчезнет пляж в бухте Анакена, знаменитый белым коралловым песком, и аху Акаханга, где лежат упавшие моаи.
Жители острова Пасхи планируют защитить достопримечательности с помощью стены, однако пока не ясно, будет ли эта мера эффективной. Чиновники рассматривают возможность переноса статуй в глубь суши.
Моаи были воздвигнуты коренными жителями — рапануйцами, которые прибыли на остров в IX—X веках из Восточной Полинезии. Считается, что статуи изготовлены между 1250 и 1500 годами. Материалом служили породы из каменоломни потухшего вулкана Рано Рараку.
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