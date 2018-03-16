Астрофизики: Космическое излучение становится все более опасным

Ученые из университета Нью-Гэмпшира в США выяснили, что космическая радиация становится все более опасной, пишет Phys.

Исследователи проанализировали данные CRaTER — прибора, расположенного на борту автоматической станции Lunar Reconnaissance Orbiter и предназначенного для оценки вредного воздействия космических лучей и солнечной радиации, и оказалось, что излучение, источниками которого являются объекты за пределами Солнечной системы, становится более интенсивным.

«Это надо учитывать при планировании будущих миссий на Луну, Марс и астероиды», — говорит профессор физики и ведущий автор исследования Натан Швадрон. Так, за последние четыре года дозы радиации как минимум на 30% превышают дозы облучения во время предыдущих солнечных циклов.

Причиной повышения космического излучения стал аномально длинный период пониженной солнечной активности, в результате чего солнечный ветер менее эффективно отражает космические лучи.

Однако опасность исходит и от Солнца. Так, в сентябре 2017 года астрономы зафиксировали выброс корональной массы, который привел к выходу высокоэнергетических частиц, которые могут представлять значительную опасность как для людей, так и для спутников.