Ещё
Космическое излучение становится все более опасным
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Астрофизики: Космическое излучение становится все более опасным 

Мир24 21 час назад
Фото: depositphotos.com
Ученые из университета Нью-Гэмпшира в США выяснили, что космическая радиация становится все более опасной, пишет Phys.
Исследователи проанализировали данные CRaTER — прибора, расположенного на борту автоматической станции Lunar Reconnaissance Orbiter и предназначенного для оценки вредного воздействия космических лучей и солнечной радиации, и оказалось, что излучение, источниками которого являются объекты за пределами Солнечной системы, становится более интенсивным.
Так, за последние четыре года дозы радиации как минимум на 30% превышают дозы облучения во время предыдущих солнечных циклов.
«Это надо учитывать при планировании будущих миссий на Луну, Марс и астероиды», — говорит профессор физики и ведущий автор исследования Натан Швадрон.
Причиной повышения космического излучения стал аномально длинный период пониженной солнечной активности, в результате чего солнечный ветер менее эффективно отражает космические лучи.
Однако опасность исходит и от Солнца. Так, в сентябре 2017 года астрономы зафиксировали выброс корональной массы, который привел к выходу высокоэнергетических частиц, которые могут представлять значительную опасность как для людей, так и для спутников.
Мир24: последние новости
22 млн лет в секунду: история Вселенной уместилась в коротком ролике Технологии природы: создан лист в 20 раз белее бумаги Человечеству грозит новая смертоносная пандемия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия объявила об ответных мерах против Британии220
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля708
Прилепин нашел способ решения «украинской проблемы»48
Стало известно о состоянии дочери Кончаловского31
Россия бьется со смертельно опасным противником397
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение