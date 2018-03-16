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Скажи привет астероиду Бенну. Астрономы верят, что именно он уничтожит нашу планету
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Скажи привет астероиду Бенну. Астрономы верят, что именно он уничтожит нашу планету 

Don't Panic 16 марта 2018
Фото: Don't Panic
Пока затейник Маск отправляет в космос шикарные электрокары, парни из НАСА занимаются делом посерьезнее. У них просто нет времени на глупости: к нам с огромной скоростью приближается астероид, который может стереть человечество с лица планеты. Скажите привет Бенну!
Размеры Бенну (маркировка в атласе — 101955) превышают 500 метров в ширину. Пока этот мрачный гигант находится в 85 миллиардах километров от Земли, но приближается к нам с невероятной скоростью.
Изначально астрономы предполагали, что вероятность столкновения крайне мала. Однако, повторные расчеты показали совсем другое: есть 1 шанс из 2700, что Бенну прилетит нам прямо в лоб.
Думаете, шансы невелики? А вот в НАСА считают иначе: американские эксперты официально назвали этот астероид наиболее опасным объектом для Земли.
Столкновение Бенну с Землей будет эквивалентно взрыву трех миллиардов тонн тротила. Проще говоря, ничего живого на планете уже не останется. По счастью, немного времени у нас есть — астрономы НАСА ждут Бенну не раньше 2135 года.
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