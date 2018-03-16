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В Антарктиде птицы «обокрали» ученых
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В Антарктиде птицы «обокрали» латвийских исследователей 

РИА Новости 16 часов назад
Фото: © Fotolia / giv58
В Антарктиде птицы обокрали исследователей из Латвии, сообщает издание Sputnik Латвия со ссылкой на портал Skaties.lv.
Как сообщают члены экспедиции, птицы, в том числе и пингвины, зачастую наблюдают за деятельностью геологов, однако особые проблемы доставляют южнополярные поморники. По словам ученых, эти птицы перемещают или вовсе уносят технику для исследований.
Несмотря на это, латвийские геологи продолжают свою работу, собирая необходимые образцы для проведения дальнейших анализов после экспедиции.
Экспедиция латвийских ученых в Антарктиду началась месяц назад. Целью поездки является изучение внутренней структуры ледников. Кроме того, исследователи выразили надежду, что смогут помочь понять процессы, начавшиеся в регионе вследствие изменения климата.
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