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В Марокко нашли древнейшие следы ДНК Homo sapiens в Африке
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В Марокко нашли древнейшие следы ДНК Homo sapiens в Африке 

Российская Газета 17 часов назад
Фото: Российская Газета
Международная группа археологов и генетиков обнаружила на северо-востоке Марокко древнейшие в Африке следы ДНК современного человека — Homo sapiens. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на власти королевства.
Находка была сделана в пещере, известной под названием Грот голубей, близ деревни Тафоралт (провинция Беркан). Обнаруженные следы ДНК Homo sapiens насчитывают около 15 тысяч лет.
"Африка, считающаяся колыбелью человечества, хранит разные человеческие останки, чей возраст превышает несколько тысяч лет. Но впервые речь идет об идентификации на континенте столь древних генетических следов", — заявили авторы исследования, представляющие университеты Марокко, Германии и Великобритании.
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