Ученые открыли тайну трансгендеров?

Ученые выявили интересные особенности строения мозга трансгендеров

Разницу в размерах островковой доли мозга у трансгендеров и остальных людей выявили бразильские ученые: у транс-женщин она оказалась больше, чем у мужчин, но меньше, чем у обычных женщин. Островковая доля отвечает, в частности, за восприятие собственного тела. Исследователи отмечают, что такие различия могут закладываться еще во время внутриутробного развития.

Исследователи из Медицинской школы Университета Сан-Паулу Бразилии завершили новый эксперимент по исследованию структурных особенностей мозга у трансгендеров. Результаты были опубликованы в журнале Scientific Reports.

Ученые с помощью магнитно-резонансной томографии провели структурный анализ мозга 80 человек 18-49 лет — 20 цисгендерных (тех, чья гендерная идентичность совпадает с биологическим полом) мужчин, 20 цисгендерных женщин, 20 трансгендерных женщин (биологических мужчин), не прибегавших к гормональной терапии и 20 трансгендерных женщин, принимавших гормоны не менее года.

Результаты показали различия в объеме островковой доли — области мозга, играющей ключевую роль в восприятии собственного тела, обработке сенсорной информации и самоосозании.

У трансгендеров объем островковой доли оказался несколько больше, чем у цисгендерных мужчин. А вот по сравнению с цисгендерными женщинами объем островковой доли был сокращен.

Исследователи отмечают, что малый объем не обязательно значит, что эта область содержит меньше нервных клеток.

«Выявление таких различий имеет значение, поскольку у трансгендеров много проблем с восприятием собственного тела. Они не идентифицируют себя с полом, к которому принадлежали при рождении и, кроме того, страдают от дискриминации», — отмечает профессор Джеральдо Бусато, один из исследователей.

Также, как отмечают авторы работы, результаты свидетельствуют о том, что трансгендерность — это не только особое поведение, выработанное человеком.

«Мы выявили особенности мозга трансгендеров. Наши исследования указывают на существующую структурную основу», — сообщает Кармита Абдо, ведущий автор исследования. Факты свидетельствуют, что трансгендерность — не просто вопрос убеждений.

Так как отличия в объеме островковой доли наблюдались у обеих групп транс-женщин, ученые полагают, что это явление можно считать специфичным для них. Еще одним важным фактом стало то, что на объем островковой доли не влияла гормональная терапия.

«Было установлено, что у трансгендеров есть характеристики, которые приближают их к тому полу, с которым они себя идентифицируют, и по всей видимости, различия возникают во время беременности», — считают ученые. Более ранние исследования в этой области показали, что половая дифференциация мозга трансгендеров идет вразрез с половой дифференциацией всего тела.

«Существуют небольшие структурные отличия, гораздо менее выраженные, чем отличия в гениталиях, например. Структуры мозга различаются скорее между отдельными людьми», — отмечает Бусато. Также исследователи подчеркивают, что нет такого явления как «типично женский» и «типично мужской» мозг.

Ученые настаивают на проведении более детальных исследований.

«Различные области мозга содержат массу синапсов и нервных окончаний, которые могут динамически изменяь объем. Например, плотность мозга может увеличиваться из-за большей активности, что приводит к локальному увеличению объема серого вещества», — поясняют они.

«Это новая исследовательская область, и наше исследование делает Бразилию одним из первопроходцев, — комментируют они. — Мы надеемся, что это исследование будет воспроизведено на более рупных выборках, но уже сейчас можно сказать, что гипотеза о развитии трансгендеров заслуживает изучения. Выявив эти различия, мы должны попытаться выяснить, когда они появляются. Было бы интересно изучить результаты сканирования детей и молодых людей с трансгендерными характеристиками и сравнить их с результатами взрослых трансгендеров». Хотя МРТ-сканирование активно используется в психиатрических и неврологических исследованиях в последние годы, изучению мозга трансгендеров уделялось мало внимания. Авторы работы рассчитывают, что им удастся привлечь внимание к этой области.

30-летняя транс-женщина обратилась в одну из клиник США : ее партнерша была беременна, но не собиралась кормить ребенка грудью, поэтому женщина хотела бы делать это сама. На момент обращения она уже шесть лет принимала гормональные препараты, но еще не прошла через операцию по смене пола. С помощью препаратов, стимулирующих лактацию, врачам спустя месяц удалось добиться выработки небольшого количества молока, а еще через несколько месяцев объем молока составил до 240 мл в день. Она успешно кормила новорожденную дочь на протяжении шести недель, но дальше молока перестало хватать и пришлось добавить к грудному вскармливанию молочные смеси.

Гормональная терапия, стимулирующая лактацию, рекомендована тем женщинам, которые испытывают проблемы с лактацией, усыновляют новорожденных детей или пользуются услугами суррогатных матерей. Однако случай с выкармливанием ребенка транс-женщиной пока что первый в медицинской практике.