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Разработан новый тип стекла
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Ученые разработали новый тип стекла из металла и органических соединений 

TechCult 20 часов назад
Фото: TechCult
Основа обычного стекла — двуокись (диоксид) кремния — SiO2. Однако ученые активно экспериментируют и с другими соединениями и элементами. Так, исследователи Университета Пенсильвании разработали новый тип стекла на основе металлоорганических соединений — ZIF-62. В его состав входят цинк и два органических соединения — имидазолат и бензимидазолат. Материал имеет ту же атомную структуру, что и кварцевое стекло — в форме пирамиды с атомом цинка в центре и четырьмя молекулами органических соединений вокруг. Такая «конструкция» обеспечивает гладкую некристаллическую структуру ZIF-62.
Суть технологии получения стекла состоит в следующем. Вначале исходный материал расплавляется, а затем быстро охлаждается с таким расчетом, чтобы он не успел кристаллизоваться, в результате чего и образуется стекло.
Как объясняет один из ведущих участников проекта Джон Мауро, ZIF-62 — это по сути замороженная жидкость с некристаллической структурой, то есть, по механическим свойствам она напоминает твердое тело, но пребывающее в пограничном состоянии между «жидкостью» и «твердостью». Новый тип материала, как уверяют ученые, превосходит по основным параметрам 50 ныне существующих разновидностей стекла.
TechCult.ru
В настоящее время исследователи заняты поиском способов увеличения производства ZIF-62 и других комбинаций металлоорганических соединений для создания новых типов стекла.
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