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«Роскосмос» «отстыкуется» от США
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«Роскосмос» отсоединится от США 

Lenta.ru 1 час назад
«Роскосмос» запланировал сделать российский сегмент МКС автономным к 2021 году. Для этого к орбитальной лаборатории необходимо запустить три дополнительных модуля, сообщает «Интерфакс».
«Мы нашей промышленности дали задание, чтобы к 2021 году, то есть за годы до того, как истекает срок, оговоренный нами по совместной работе на МКС, мы имели возможность отделиться и самостоятельно работать в рамках российского сегмента», — сказал глава госкорпорации Игорь Комаров на форуме «Россия — страна возможностей».
По его словам, «для этого нужно проработать и запустить новые модули, в течение ближайших трех лет мы наконец-то запустим, я надеюсь, три модуля, которые обеспечат автономность с точки зрения энергетики, двигателей, систем связи и жизнеобеспечения, работы российского сегмента».
Комаров добавил, что такие меры принимаются на случай, если партнеры России откажутся от сотрудничества на МКС после 2025 года.
«Вместе с тем мы считаем, и это наше убеждение, что работать вместе гораздо эффективнее и лучше. Это тот пример, когда от взаимного сотрудничества только выигрывают», — отметил глава госкорпорации.
В феврале 2018 года принадлежащая Коммунистической партии Китая ежедневная англоязычная газета China Daily опубликовала статью, в которой заявлялось, что США руководят МКС.
МКС, в работе которой принимают участие США, Россия, ЕС, Япония и Канада, должна завершить работу к 2024 году. Россия и Китай планируют развертывание национальных орбитальных станций, действующую международную станцию планируется передать коммерческим компаниям. Не исключено, что работа МКС будет продлена до 2028 года.
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