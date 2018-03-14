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Объяснено происхождение аномальных космических лучей
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Объяснено происхождение аномальных космических лучей 

Lenta.ru 14 марта 2018
Фото: Hannu Hautala / FLPA / Globallookpress.com
Международная группа физиков объяснила, почему кометы испускают рентгеновское излучение, источником которого обычно становятся звезды и другие горячие объекты. Оказалось, что радиация выделяется при столкновении солнечного ветра с комой — облаком газа и пыли, окружающим небесное тело. Об этом сообщается на сайте Phys.org.
Исследователи провели эксперимент в лаборатории LULI, используя установку, создающую интенсивные лазерные импульсы. Пучки фотонов бомбардируют крошечные мишени, в результате чего возникает высокотемпературная плазма, генерирующая мощные электромагнитные поля. Последние, в свою очередь, разгоняют частицы до околосветовых скоростей, тем самым создавая ренгтеновское и гамма-излучение.
Исследователям удалось смоделировать взаимодействие кометы с солнечным ветром, состоящим из ионизированных частиц. В ходе опыта лазерные лучи попадали на кусок фольги, которая испарилась с выделением потока электронов и ионов. В результате возник аналог солнечного ветра, воздействующий на шар из твердого материала, температура электронов поднимается до около миллиона градусов в плазме и при этом они начинают испускать рентгеновские лучи.
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