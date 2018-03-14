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Игравшие Стивена Хокинга актеры Эдди Редмэйн и Бенедикт Камбербэтч скорбят по ученому
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Игравшие Стивена Хокинга актеры Эдди Редмэйн и Бенедикт Камбербэтч скорбят по ученому 

Газета.Ru 14 марта 2018
Фото: Газета.Ru
Британские актеры Эдди Редмэйн и Бенедикт Камбербэтч выразили соболезнования в связи с кончиной физика Стивена Хокинга.
Редмэйн получил премию «Оскар» за главную роль в ленте «Вселенная Стивена Хокинга».
"Мы потеряли поистине прекрасный ум, потрясающего ученого и самого веселого человека, которого я когда-либо имел удовольствие встречать", — заявил артист, заявление которого опубликовано в Deadline.
Камбербэтч, сыгравший физика в картине «Хокинг», сказал, что считает удачей свое знакомство с ученым. Как передает People, он высоко оценил научную и общественную деятельность Хокинга, а также его чувство юмора.
Ранее актер Маколей Калкин, известный по фильму «Один дома», назвал ученого Стивена Хокинга любимым героем из «Симпсонов».
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