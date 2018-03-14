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Зомби успешно скрываются среди своих сородичей-муравьев
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Зомби успешно скрываются среди своих сородичей-муравьев 

Индикатор 14 марта 2018
Фото: James Marchment/Wikimedia Commons
Муравьев, зараженные особым грибком, который может управлять их поведением, не притесняют их здоровые сородичи. Оставаясь незамеченными, такие муравьи-зомби продолжают пользоваться ресурсами колонии. Результаты исследования ученых опубликованы в журнале PLOS ONE.
Грибы-кордицепсы, принадлежащие к роду Ophiocordyceps, паразитируют на некоторых видах муравьев. Зараженные им насекомые забираются на листья растений и закрепляются на них, например, вгрызаясь в жилку листа. Гриб убивает муравья и распространяет свои споры на растения и землю под собой.
«Предыдущие исследования показывали, что сообщества насекомых защищают колонию, проявляя социальный иммунитет. Считалось, что, взаимодействуя друг с другом, рабочие муравьи замечают инфицированных сородичей и агрессивно к ним относятся или вовсе прогоняют их из колонии», — рассказала один из авторов работы, постдок Университета штата Пенсильвания Эмилия Сола Грациа.
Гриб-паразит развивается в теле муравья от 14 до 21 дней, прежде чем заставит хозяина уйти из колонии в свое последнее путешествие. Авторов статьи интересовало, влияет ли грибок на «общение» муравьев в это время и меняет ли он состав химических сигналов, которыми обмениваются насекомые одного муравейника. С точки зрения выживания колонии муравьям было бы выгодно вовремя обнаруживать и выгонять зараженного, иначе споры грибы будут распространяться вблизи муравейника или источника пищи.
Ученые наблюдали за тремя колониями муравьев, в которых были и зараженные особи. Отсмотрев 1240 часов видеосъемки муравейников, биологи не заметили какой-либо агрессии по отношению к больным насекомым. Дискриминации в доступе к пище так же не наблюдалось. Таким образом, заключают ученые, грибку удается ускользнуть от «радаров» колонии и развиваться, используя ее ресурсы и защиту.
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