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Потепление Арктик завалит снегом восток США
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Ученые выяснили, как таяние льдов в Арктике повлияет на климат в США 

РИА Новости 13 марта 2018
Фото: AFP 2018 / Mandel Ngan
Дальнейший рост летних и зимних температур в российской и канадской Арктике приведет к тому, что зимы на северо-востоке Соединенных Штатов станут еще более суровыми и снежными, пишут климатологи в научной статье, опубликованной в издании Nature Communications.
"По сути, наши наблюдения подтверждают ту историю, о которой я уже говорю несколько лет. Потепление Арктики периодически заставляет высокие ветра резко менять свой ход, и когда их потоки отклоняются к югу, то холодный воздух Арктики начинает проникать туда. Следующий сдвиг происходит нескоро, из-за чего подобные эпизоды аномально холодной или теплой погоды длятся очень долго", — рассказывает Дженнифер Франсис, климатолог из Ратгерсовского университета (США).
Последние несколько лет север Соединенных Штатов Америки и юг Канады переживают аномально холодные зимы с обильными снегопадами, очень низкими температурами, которые не только вызывали массовые неудобства для жителей, но и заставляли отопительные компании опустошать резервы природного газа и даже замедляли рост экономики. Аналогичная ситуация наблюдалась на севере Азии.
Два года назад климатологи из Кореи предположили, что этот эпизод аномально долгих зимних холодов был связан с ускоренным таянием морского льда в российской Арктике и резкими изменениями в характере движения ветров, порожденными этим процессом.
Франсис и ее коллеги подтвердили, что это действительно так, сопоставив то, как менялся климат в Арктике и зимняя погода на севере США и Канады с середины 20 века по прошлый год, анализируя данные спутниковых наблюдений и полярных экспедиций.
Как объясняют ученые, их интересовало три ключевых параметра — толщина полярной ледовой шапки, число и сила температурных аномалий за полярным кругом и то, насколько суровой была зима на территории разных регионов США. Сопоставляя эти климатические индикаторы, авторы статьи пытались понять, есть ли связь между погодой в умеренных широтах и климатическими процессами в заполярье.
Оказалось, что такая зависимость действительно существует, но не для всех уголков Соединенных Штатов. Ярче всего она проявлялась на севере и северо-востоке страны, в окрестностях атлантического побережья США и на территории Скалистых гор, где вероятность наступления суровой зимы повышалась примерно в четыре раза, если в Арктике в то время господствовал мягкий климат.
Изменения в рисунке движения ветров несли с собой не только низкие температуры, но и необычно высокий уровень осадков. Это, как считают ученые, хорошо согласуется с тем, что последние несколько зим коммунальным службам США приходилось напрягать все силы для ликвидации завалов снега на дорогах и сугробов на улицах.
Что интересно, подобные проблемы не затронули западную часть США, где холодные зимы возникали только в том случае, если погода в Арктике была необычно холодной. Причины этого пока не ясны.
Как предполагает Франсис, дальнейшее развитие глобального потепления приведет к тому, что такие зимы будут происходить на территории США все чаще, и в ближайшем будущем эти процессы затронут также и Европу, и Азию.
"Последние пять из шести зимних сезонов были невероятно холодными на востоке США, и теплыми и сухими на западе, тогда как в Арктике наблюдалась рекордно теплая погода. Совпадение ли это? Не думаю. Пока не понятно, насколько сильно заполярье влияет на климат умеренных широт, но игнорировать эти взаимосвязи становится все сложнее", — заключает климатолог.
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