Ещё
Ямальские археологи представили в Архангельске опыт исследования древних находок
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ямальские археологи представили в Архангельске опыт исследования древних находок 

ТАСС 13 марта 2018
МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. /ТАСС/. Археологи Научного центра изучения Арктики представили на конференции в Архангельске опыт изучения древних и средневековых находок, обнаруженных в ходе раскопок на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Исследования позволили определить, как развивались торговые связи в регионе, и какими заболеваниями страдали его жители, сообщили во вторник в пресс-службе научного центра.
"Ямальские ученые приняли участие в международной конференции, прошедшей в Архангельске на базе Северного (Арктического) федерального университета. На секции, посвященной вопросам истории, археологии и культурной географии прибрежных районов Арктики и Субарктики, старший научный сотрудник Андрей Плеханов проинформировал о находках, сделанных в полевой сезон 2017 года, и аналитических исследованиях, проведенных по результатам археологических раскопок", — говорится в сообщении.
По словам ученых, работа археологов помогает по-новому осветить бесписьменную, но богатую событиями древнюю и средневековую историю современной территории ЯНАО. «Получены новые знания о развитии традиционных культур и типов хозяйства: оленеводства и рыболовства, о том, какие торговые связи существовали на севере Западной Сибири, и какими заболеваниями страдали предки современных ямальцев», — уточнили в пресс-службе.
Научный центр изучения Арктики создан в Салехарде (ЯНАО) в 2010 году. В его составе работают секторы археологии, этнологии, социально-гуманитарных исследований, регионоведения, геолого-географических, медицинских и эколого-биологических исследований.
Ранее заведующая сектором археологии Научного центра изучения Арктики Наталья Федорова сообщила, что всего в ЯНАО насчитывается более 500 археологических памятников, которые являются единственным источником знаний о древней и средневековой истории региона.
Одним из наиболее крупных является комплекс «Зеленый Яр» на пойменном острове вблизи поселка Зеленый Яр. Его обнаружили в 1997 году в ходе работ российско-американской экспедиции по проекту «Живой Ямал», раскопки начались в 1999 году, за 1999-2002 годы вскрыли 35 погребений, а в период с 2013-2017 годы — 47 захоронений.
ТАСС: последние новости
Сибирские ученые создали новый нанокомпозит для нефтехимии и очистки воды Умер биолог и лауреат Нобелевской премии по медицине Джон Салстон В Гренландии обнаружили окаменевший мозг животного, жившего 500 млн лет назад
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заткнитесь. Порошенко поддержал Британию437
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе20
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури41
Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня5
Порошенко запускает новую операцию в Донбассе275
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение