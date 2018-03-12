Присоска на брюхе позволяет выжить в бурном потоке

Биологи описали два новых вида и новый род лягушек, обитающих в удаленных тропических лесах острова Суматра. У головастиков из новых видов ученые заметили специальные присоски на животах, что позволяет им кормиться в быстром потоке местных рек. Результаты исследования опубликованы в журнале Zoosystematics and Evolution.

«Присоски на животах у головастиков называют гастромизофорией. Это весьма редкая, хотя и известная форма адаптации у некоторых жаб Нового Света и азиатских лягушек», — поясняет ведущий автор работы Умилаэла Арифин из Гамбургского университета. Такая анатомическая особенность позволяет головастикам занять особую экологическую нишу. Они едят «прикрепленную» еду, например, водоросли, в то время как другие виды просто сносит быстрым течением. Индонезии обитает более 16% известных видов амфибий и рептилий, причем около половины из них — эндемики, то есть не встречаются в других местах. Обычно головастики лягушек обитают в спокойных водоемах, таких как пруды или лужи, однако обнаруженные виды живут в быстрых потоках рек.

«Мы решили назвать новый род Sumaterana в честь острова, подчеркнув таким образом редкую эволюционную адаптацию этих эндемиков суматранских лесов, что символизирует исключительное разнообразие жизни на острове, — поясняет соавтор работы Утпал Смарт из Техасского университета в Арлингтоне. — К сожалению, они все сейчас находятся в опасности в связи с текущим темпом вырубки лесов».