Ещё
Присоска на брюхе позволяет выжить в бурном потоке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Присоска на брюхе позволяет выжить в бурном потоке 

Индикатор 12 марта 2018
Фото: Индикатор
Биологи описали два новых вида и новый род лягушек, обитающих в удаленных тропических лесах острова Суматра. У головастиков из новых видов ученые заметили специальные присоски на животах, что позволяет им кормиться в быстром потоке местных рек. Результаты исследования опубликованы в журнале Zoosystematics and Evolution.
В Индонезии обитает более 16% известных видов амфибий и рептилий, причем около половины из них — эндемики, то есть не встречаются в других местах. Обычно головастики лягушек обитают в спокойных водоемах, таких как пруды или лужи, однако обнаруженные виды живут в быстрых потоках рек.
«Присоски на животах у головастиков называют гастромизофорией. Это весьма редкая, хотя и известная форма адаптации у некоторых жаб Нового Света и азиатских лягушек», — поясняет ведущий автор работы Умилаэла Арифин из Гамбургского университета. Такая анатомическая особенность позволяет головастикам занять особую экологическую нишу. Они едят «прикрепленную» еду, например, водоросли, в то время как другие виды просто сносит быстрым течением.
«Мы решили назвать новый род Sumaterana в честь острова, подчеркнув таким образом редкую эволюционную адаптацию этих эндемиков суматранских лесов, что символизирует исключительное разнообразие жизни на острове, — поясняет соавтор работы Утпал Смарт из Техасского университета в Арлингтоне. — К сожалению, они все сейчас находятся в опасности в связи с текущим темпом вырубки лесов».
Индикатор: последние новости
Лучшее за день. 8 марта Найден помогающий рису дышать под водой ген Зомби успешно скрываются среди своих сородичей-муравьев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: «Нежданчик» от России234
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться1260
Поклонская «подложила свинью» Собчак202
Путин увидел будущее399
Трамп разводится10
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
00:44
Пока вы спали: «Нежданчик» от России
Общество
00:53
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться
Армия
08:46
Скандальному отпеванию Табакова нашли оправдание
Шоу-бизнес
04:29
Поцелуй Кэти Перри стал поводом для скандала
Шоу-бизнес
00:56
Бузова раскрыла неприглядную правду об известном рэпере
Шоу-бизнес
00:33
Газманов отказался от третьего ребенка
Шоу-бизнес
00:15
BMW Панина объявили в розыск
Шоу-бизнес Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение