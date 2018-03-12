Тест: Возьмут ли вас на Марс?

По мнению Маска и многих других экспертов, в обозримом будущем человечеству придется перебраться на Марс — условия на Земле улучшаться не будут. Старт колонизации намечен на 2030-е годы. Об этом заявляли в НАСА , а голландская частная компания Mars One уже пять лет ведет отбор переселенцев.

А взяли бы вас в колонизаторы Марса? Чтобы попасть в ряды первопроходцев вам понадобятся знания о планете и ряд личных качеств. Что вам известно о Марсе и отборе переселенцев? Проверьте себя — пройдите тест.