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Тест: Возьмут ли вас на Марс?
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Тест: Возьмут ли вас на Марс? 

Рамблер 19 часов назад
Фото: Public Domain
Глава SpaceX Илон Маск заявил, что космические корабли для полета на Марс будут готовы в следующем году. Компания намерена отправить на Красную планету грузовые и пилотируемые миссии, а также участвовать в колонизации Марса.
По мнению Маска и многих других экспертов, в обозримом будущем человечеству придется перебраться на Марс — условия на Земле улучшаться не будут. Старт колонизации намечен на 2030-е годы. Об этом заявляли в НАСА, а голландская частная компания Mars One уже пять лет ведет отбор переселенцев.
А взяли бы вас в колонизаторы Марса? Чтобы попасть в ряды первопроходцев вам понадобятся знания о планете и ряд личных качеств. Что вам известно о Марсе и отборе переселенцев? Проверьте себя — пройдите тест.
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