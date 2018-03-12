Ученые предсказали конец «антивспышек» на Солнце

Ученые рассказали, когда закончатся «антивспышки» на Солнце

Разрывы в регистрируемых потоках рентгеновского излучения Солнца или так называемые антивспышки, закончатся примерно 30-31 марта 2018 года, сообщают астрономы.

"Перерывы в потоке излучения Солнца на графиках появляются два раза в год и связаны с перекрытием поля зрения космического аппарата GOES-15 Землей. Данные явления, таким образом, являются своеобразными затмениями, в которых затмевающим телом является не Луна, а наша планета", — отмечают специалисты лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН. Солнечные "антивспышки" — разрывы в регистрируемом потоке излучения из-за затмения спутника Землёй.

По их данным, анализ орбиты космического аппарата показывает, что Земля будет "мешать" ему еще около трех недель. После этого непрерывность передаваемого сигнала о вспышках восстановится.

Аппараты группировки GOES (NOAA, США ) являются в настоящее время основным мировым поставщиком данных о вспышках на Солнце.

По информации сотрудников лаборатории, факт вспышки регистрируется по росту потока мягкого рентгеновского излучения Солнца в околоземном космическом пространстве. В зависимости от максимальной величины потока вспышки делятся на баллы, от низшего балла A до наиболее высокого X. Последний, в частности, соответствует потоку выше 10-4 ватт на квадратный метр. По данным астрономов, всего за год из-за перекрытия поля зрения аппарата Землёй теряется около 1% информации о солнечных вспышках. Вместе с тем, благодаря нахождению на соответствующей геостационарной орбите, аппарат имеет возможность пересылать на Землю данные о вспышках в режиме реального времени.