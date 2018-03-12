Люди оказались самыми малоспящими из приматов

Сравнение особенностей сна у разных видов приматов показало, что почти все они спят от 9 до 15 часов в сутки, тогда как человеку достаточно и семи. С учетом образа жизни и особенностей физиологии нашего вида можно было бы ожидать, что нам требуется больше 9,5 часов, и пока трудно сказать, отчего мозг обходится куда меньшим временем «отдыха». Об этом Чарльз Нан (Charles Nunn) и Дэвид Самсон (David Samson) пишут в статье, опубликованной в American Journal of Physical Anthropology.

Ученые предполагают, что сокращение потребности во сне может быть связано со сменой образа жизни наших древних предков. Выход на открытые пространства доисторической саванны заставил их встретиться с массой новых хищников, и возможность дольше оставаться настороже должна была стать насущной необходимостью. Позднее эта тенденция могла еще более усилиться, когда людям потребовалось передавать друг другу новый опыт, обучаться и налаживать социальные связи, — опять же за счет времени сна. Более того, слишком продолжительный сон у людей может быть связан с развитием ночных кошмаров.

Сокращение сна у людей Нан и Самсон продемонстрировали, сопоставив его продолжительность у 30 видов не самых крупных приматов (стоит сказать, что выборка не отличается представительностью: общее число их современных видов примерно вдесятеро больше). Авторы также дали теоретический прогноз времени быстрого и медленного сна для каждого вида, исходя из различных аспектов физиологии и питания, образа и условий жизни каждого вида. Например, ночные приматы спят дольше дневных, а населяющие открытые пространства — меньше жителей густых джунглей.

Средние потребности во сне для некоторых видов приматов. Темным цветом выделены виды, для которых теоретические предсказания продолжительности сна не совпадают с наблюдениями / ©Nunn and Samson, 2018

Эти предсказания неплохо совпали с наблюдениями для большинства рассмотренных видов и не согласуются с реальностью лишь для трех — ночных обезьян-мирикин, игрунков и людей. Так, взрослому человеку теоретически должно было бы требоваться около 9,55 часа сна в сутки, тогда как сегодня мы спим в среднем по 7 часов. Отклонение составило 36 процентов — заметно больше, чем для игрунков и мирикин.

При этом на парадоксальную фазу сна с быстрыми движениями закрытых глаз (во время которой, как считается, происходит активная работа механизмов памяти) приходится 1,56 часа — его сокращение относительно теоретического значения практически не коснулось. Зато медленный сон с переходом мозга к спокойным глубоким колебаниям активности упал весьма существенно: до 5,41 часа вместо прогнозируемых 8,42.