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Китайские ученые нашли человеческий череп возрастом 16 000 лет
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Китайские ученые нашли человеческий череп возрастом 16 000 лет 

ИА Синьхуа 11 марта 2018
Наньнин, 11 марта /Синьхуа/ — Человеческий череп, возраст которого оценивается примерно в 16 тыс. лет, был обнаружен в гробнице в Гуанси-Чжуанском автономном районе /Южный Китай/.
Это единственный целый череп того периода, найденный на сегодняшний день в Южном Китае, сообщил научный сотрудник Гуансийского института древних памятников и археологии Юй Минхуэй.
На горе, расположенной примерно в 13 км от уезда Лунъань, в 2014 году был обнаружен комплекс пещер площадью более 100 кв. м. Раскопки начались в июне 2015 года.
Кроме черепа здесь было найдено также более 10 тыс. каменных изделий. -0-
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