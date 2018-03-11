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Найден алмаз с «инопланетным» льдом
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Ученые нашли алмаз с «инопланетным» льдом 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: © РИА Новости / Александр Уткин
Группа исследователей из Университета Невады, США, обнаружили уникальный алмаз, внутри которого сохранилась суперплотная форма льда, известная как лед-VII. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science.
Суперплотная форма льда обычно имеет внеземное происхождение. Молекулы этого вещества, в отличие от обычного льда (лед-I), имеют кубическую молекулярную форму. На Земле подобные структуры создаются в лабораторных условиях.
Ученые случайно обнаружили камень в образцах, извлеченных из мантии Земли. Когда ученые просветили алмаз рентгеном, чтобы проанализировать включения углекислого газа, они выяснили, что перед ними настоящий лед-VII. Это явление впервые зафиксировано в полностью естественных условиях на Земле.
Ранее стало известно, что в Якутии нашли два крупных алмаза ювелирного качества массой 97,92 и 85,62 карата. Такие камни считаются очень редкими. Оба камня имеют форму октаэдра, прозрачные, с желтоватым оттенком и с небольшими включениями. Размер одного алмаза массой 97,92 карата — 26 х 17 х 21 миллиметр, второго — 27,89 х 27,20 х 27,14 миллиметра.
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