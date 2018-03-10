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Комаров заставили светиться и убивать паразитов
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Комаров заставили светиться и убивать паразитов 

Индикатор 10 марта 2018
Фото: Индикатор
Ученые из Франции и США модифицировали геном комаров так, чтобы паразиты, вызывающие малярию, не могли попасть в слюнные железы насекомых, а значит, и в кровь человека. Подробности работы опубликованы в журнале PLOS Pathogens.
Авторы статьи исследовали комаров Anopheles gambiae — главных разносчиков малярии в тропической Африке. Они обнаружили ген FREP1, «выключение» которого помогает насекомым бороться с малярийными паразитами, плазмодиями, и препятствует их распространению. Ученые показали, что удаление этого гена с помощью технологий CRISPR нарушает работу механизмов, позволяющих плазмодиям попадать в слюнные железы комаров. Для отслеживания насекомых с модифицированным геномом их также научили вырабатывать флуоресцентный белок.
Серьезным препятствием на пути к использованию генно-модифицированных комаров служит то, что удаление гена снижает выживаемость насекомых. Выпущенные на свободу, они не смогут конкурировать с дикими немодифицированными сородичами, а значит, и передавать измененный геном потомству.
Впрочем, есть и другие сложности. Разносчиками малярии служат около 40 подвидов комаров, и пока неизвестно, можно ли применить к ним предложенный метод. Кроме того, сложно заранее предсказать, как изменение генома повлияет на поведение комаров и не станет ли оно началом цепной реакции, способной изменить жизнь целой экосистемы.
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