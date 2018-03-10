Первый энергоблок Ленинградской АЭС-2 начал работу

Новый атомный гигант: инновационный энергоблок Ленинградской АЭС-2 начал работу

Инновационный энергоблок успешно включен в единую энергосистему России и начал выдавать первые киловатт-часы.

«Новый, сверхмощный ленинградский энергоблок начал выработку первой электроэнергии и перешел из разряда строящихся в разряд действующих», — заявил гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Под Санкт-Петербургом введен в строй инновационный блок Ленинградской АЭС-2, который начал выдавать первый ток в энергосистему России. Он обеспечит дополнительной энергией северо-запад страны.

Реактор поколения «3+» называют сверхмощным атомным гигантом — за считанные минуты он производит один миллион киловатт-часов.

В «Росатоме» говорят о революции в отрасли. Энергоблок — супернадежный и безопасный. Он стал вторым объектом подобного типа в мире: пуск первого состоялся в 2016 году на Нововоронежской АЭС.

В ближайшие годы такие появятся на всех наших станциях, сейчас идет их проектирование. В планах корпорации — применять новейшую технологию и в других государствах.