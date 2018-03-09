Где находится самое темное место во Вселенной? 

Самое темное место во Вселенной, где нет света звезд и галактик — Сверхпустота Эридана, Eridanus Supervoid или CMB Cold Spot. Если поместить туда человека, то без очень мощного телескопа он ничего не увидит вокруг, кроме темноты, так как там на миллионы световых лет нет звезд и галактик.
Сверхпустота Эридана — еще и самое холодное место во Вселенной. Если температура реликтового излучения –270 градусов Цельсия, то в Сверхпустоте она еще ниже. Но почему она возникла? Одна из версий — в этом ролике «Роскосмоса».