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Разгадана тайна исчезновения легендарной летчицы
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Ученые приблизились к разгадке исчезновения известной летчицы Амелии Эрхарт 

РИА Новости 10 марта 2018
Фото: © public domain
Человеческие останки, обнаруженные в 1940 году на необитаемом острове, с вероятностью в 99% принадлежат легендарной американской летчице Амелии Эрхарт. К такому выводу пришел антрополог из Университета Теннеси Ричард Джанц, его работу публикует журнал Forensic Anthropology.
Эрхарт — первая женщина, совершившая трансатлантический перелет, — пропала в 1937 году во время кругосветного полета. В 1940 году на необитаемом острове Никумароро были найдены останки, которые эксперты посчитали мужскими. Предполагалось, что они принадлежат штурману Эрхарт Фреду Нунану.
Однако Ричард Джанц уверен, что тогда специалисты ошиблись. Антрополог заново изучил параметры костей и сопоставил их с данными о росте и весе Эрхарт. Кроме того, ученый проанализировал фотографии и одежду летчицы, чтобы точнее определить ее пропорции.
После этого скелет Эрхарт сравнили с параметрами 2,7 тысяч человек, выбранных в случайном порядке. В 99% случаев найденные на острове кости, скорее, принадлежали пропавшей летчице, чем другим людям.
"Пока не предъявлены окончательные доказательства, что это не ее останки, самым убедительным аргументом остается, что это останки Амелии Эрхарт", — подчеркнул ученый.
В июне 2017 года исследовательская организация TIGHAR организовала новую экспедицию для поисков останков Эрхарт. Ученым помогают специально обученные для экспертно-криминалистической работы собаки породы бордер-колли.
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