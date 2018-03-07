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Как лучше разговаривать с собаками
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Ученые объяснили, как лучше разговаривать с собаками 

РИА Новости 7 марта 2018
Фото: depositphotos.com
С собаками нужно обращаться так же, как и с маленькими детьми, используя уменьшительно-ласкательные выражения и ласковый тон. К такому выводу пришли ученые из университета Йорка, пишет The Telegraph.
Исследователи провели ряд экспериментов, в которых каждой собаке предлагалась послушать двух незнакомых людей. Один сохранял невозмутимый тон и использовал нейтральные выражения, другой говорил мягче и называл пса "хорошим мальчиком" и другими ласковыми словами.
Все без исключения собаки, принимавшие участие в эксперименте, слушали второго человека с большим вниманием и охотнее соглашались играть с ним.
Ученые пояснили, что большинство людей и так меняют тональность голоса и мимику, когда разговаривают с питомцами, однако их эксперименты показали, что высокая тональность и особый темп речи действительно помогает укрепить связь между человеком и собакой.
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