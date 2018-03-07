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NASA объявило набор для полета на Солнце
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NASA объявило набор для полета на Солнце 

Российская Газета 7 марта 2018
Фото: Российская Газета
На сайте NASA открыта регистрация добровольцев для полета к Солнцу. Правда, к звезде отправятся не сами люди — по понятным причинам это пока невозможно, — но их имена. Оставить заявку можно здесь, прием желающих завершится 27 апреля.
Старт солнечного зонда Parker Solar Probe запланирован на 31 июля 2018 года. Космический аппарат размером с легковой автомобиль должен приблизиться к светилу на 6,4 миллиона километров, чтобы изучить влияние магнитных полей и плазмы на солнечный ветер, измерить его ускорение и энергию солнечной короны, а также определить, какие механизмы переносят и ускоряют элементарные частицы на поверхности звезды.
Приборы зонда укрыты за углеродным щитом толщиной более 10 сантиметров — по словам разработчиков, этот панцирь способен выдержать солнечный жар в 1300 и более градусов Цельсия. Среди оборудования Parker Solar Probe будет и крошечный чип, на который запишут имена людей, изъявивших желание участвовать в полете.
На пути к светилу корабль разгонится до почти 700 тысяч километров в час. С такой скоростью можно долететь из Вашингтона до Токио менее, чем за минуту.
— Этот фантастический корабль — самый быстрый и самый горячий. Он откроет многое о нашей звезде и происходящих на ней процессах, чего мы раньше не в состоянии были понять, — рассказал координатор проекта Никола Фокс.
Parker Solar Probe назван в честь астрофизика Евгения Паркера. В 50-х годах прошлого века он ввел в науку понятие солнечного ветра и описал его механизм. Это первый случай в истории NASA, когда космический аппарат назвали именем живого человека.
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