Ученые: фараоны были гибридами инопланетян

Ученые заявили, что египетские фараоны были гибридами инопланетян

По всей планете разбросаны гигантские памятники, построенные десятки тысяч лет назад предками, которые, возможно, были гибридами инопланетян.

В Сети появились фотографии знаменитых фараонов и богов рядом с другими земными существами. Отмечается, что египтяне спустили с неба в яйцах или лодках, что стало «золотым веком».

К тому же, все африканские памятники Гизы (комплекс пирамид возле Каира ) были полностью совместимы с некоторыми созвездиями. А как многие утверждали десятилетиями, что предки современных египтян просто физически не могли построить невероятные пирамиды Гизы. Поэтому эксперты предполагают, что передовые формы жизни из космоса смогли поделиться своими знаниями, либо сами и создали памятники еще до появления цивилизаций.

«Они приземлились на земле и нашли реальные магнитные северные и южные полюса. Тогда они построили пирамиды», — говорится в сообщении. Согласно теории, что пирамиды построили инопланетяне, люди не могли знать и воздвигнуть пирамиды, направленные своими осевыми на Северный полюс, без компаса. Поэтому эксперты склоняются к тому, что «изобилующие своими знаниями» и «утопающие в технологиях» пришельцы пришли и использовали свои технологии.

При этом ученые напоминают, что пирамиды были одним из множества невероятных сооружений, построенных тысячи лет назад, когда технологически это было невозможно. К примеру, Стоунхэндж в Уилтшире, или около 400 геометрических и фигур животных — все это является созданием чуда, связанного с инопланетянами, считают специалисты.