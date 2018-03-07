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РФ и Канада готовят проект по изучению шельфа в Арктике
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Россия и Канада готовят совместный проект по изучению шельфа в Арктике 

ТАСС 7 марта 2018
Фото: ТАСС
Россия и Канада готовятся обсудить возможный совместный геологический проект по изучению шельфа в Арктике. Об этом во вторник корреспонденту ТАСС заявил замминистра природных ресурсов и экологии РФ, глава Роснедр Евгений Киселев. Он принимал участие в работе ежегодной Евразийской горной конференции, организованной Канадской деловой ассоциацией в России и Евразии (CERBA) в Торонто.
По его словам, встреча специалистов для обсуждения деталей проекта может пройти в Санкт-Петербурге в мае текущего года. "О сути проекта мы будем говорить в мае, мы будем искать те точки соприкосновения, которые будут взаимовыгодны, — сказал замминистра. — Главная задача — это обменяться данными, потому что Арктика является регионом если не с нулевой информацией, то с крайне низкой геологической информацией в силу природно-климатических условий".
Он пояснил, что "чтобы сложилось полное мнение и правильные суждения о геологической природе Арктики и возможности считать ее областями развития континентальной коры, необходимы обмены мнениями, знаниями и данными, и именно на это нацелен майский диалог с канадцами". Глава Роснедр подчеркнул, что "это самостоятельное решение [двух стран], и оно взаимно".
Киселев сообщил, что российские специалисты уже встречались для обсуждения этой темы в Оттаве в декабре 2017 года, и тогда стороны выбрали термин Arctic Brige ("Арктический мост") для обозначения этой области сотрудничества. "Когда мы заявляем свои претензии на арктический шельф, мы говорим, что между Россией и Канадой не существует областей с океаническим дном, и все это мы называем Арктический мост — это хребет Ломоносова, хребет Менделеева и разделяющее их пространство", — пояснил он выбор данного термина. Замминистра добавил, что реализация проекта позволит разработать такие материалы и документы, "которые однозначно покажут мировому сообществу, что арктический шельф де-факто существует, и что все приарктические страны имеют на него права".
"Эта тема для нас актуальна, и я надеюсь, что канадцы, заявив о том, что имеют желание поддерживать российскую заявку и прилагать усилия по совместному решению проблем, будут стойки в своем намерении, и никакие политические вопросы не вмешаются в наш диалог", — отметил Киселев.
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