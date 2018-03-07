РФ и Канада готовят проект по изучению шельфа в Арктике

Россия и Канада готовят совместный проект по изучению шельфа в Арктике

Россия и Канада готовятся обсудить возможный совместный геологический проект по изучению шельфа в Арктике. Об этом во вторник корреспонденту ТАСС заявил замминистра природных ресурсов и экологии РФ, глава Роснедр Евгений Киселев . Он принимал участие в работе ежегодной Евразийской горной конференции, организованной Канадской деловой ассоциацией в России и Евразии (CERBA) в Торонто.

По его словам, встреча специалистов для обсуждения деталей проекта может пройти в Санкт-Петербурге в мае текущего года. "О сути проекта мы будем говорить в мае, мы будем искать те точки соприкосновения, которые будут взаимовыгодны, — сказал замминистра. — Главная задача — это обменяться данными, потому что Арктика является регионом если не с нулевой информацией, то с крайне низкой геологической информацией в силу природно-климатических условий".

Он пояснил, что "чтобы сложилось полное мнение и правильные суждения о геологической природе Арктики и возможности считать ее областями развития континентальной коры, необходимы обмены мнениями, знаниями и данными, и именно на это нацелен майский диалог с канадцами". Глава Роснедр подчеркнул, что "это самостоятельное решение [двух стран], и оно взаимно".