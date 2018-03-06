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В космосе обнаружили гигантский квантовый феномен
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В космосе обнаружили гигантский квантовый феномен 

Lenta.ru 6 марта 2018
Фото: NASA
Американский астроном Константин Батыгин, предложивший гипотезу о существовании девятой планеты в Солнечной системе, обнаружил, что аккреционные диски, вращающиеся вокруг массивных космических объектов, деформируются из-за макроскопических квантовых эффектов. Об этом пишет Science Alert.
Движение частиц в дисках зависит как от гравитации центрального тела, так и от взаимодействия между самими частицами. Хотя траектория вещества напоминает круговые орбиты планет вокруг звезд, с течением времени возникают крупномасштабные искажения, причина которых астрофизикам была неизвестна.
Батыгин объяснил это явление с помощью теории возмущений, упрощающей сложные явления. Вместо того, чтобы рассматривать каждую частицу вещества, аккреционный диск можно смоделировать как ряд бесконечно малых концентрических «проводов», которые вращаются и обмениваются между собой орбитальным моментом.
Из-за того, что плотность вещества по мере удаления от массивного тела становится меньше, «провода» на внешнем краю модели в большей степени удалены друг от друга, чем на внутреннем. В результате возникает континуум плотности, описываемый уравнениями Шредингера.
Таким образом, возмущения в аккреционном диске ведут себя подобно частицам, распространение которых в континууме может быть предсказано с помощью квантовой теории рассеяния.
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