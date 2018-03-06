Найден лес возрастом в 7000 лет

В Британии после шторма нашли лес возрастом в семь тысяч лет

Недавний сильный шторм позволил жителям британского города Редкар прогуляться по окаменевшему лесу возрастом в семь тысяч лет. Об этом сообщает местный портал GazzetteLive.

Из-за непогоды сильные волны смыли прибрежные пески, под которыми во время отлива теперь можно увидеть останки древних берез, дубов, сикоморов и буков, а также затонувших лодок.

Первые упоминание об этом лесе можно встретить в источниках от 1871 года, когда здесь были обнаружены кабаньи клыки и оленьи рога.