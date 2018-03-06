Найден лес возрастом в 7000 лет

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В Британии после шторма нашли лес возрастом в семь тысяч лет 

РИА Новости 6 марта 2018
Фото: кадр видео
Недавний сильный шторм позволил жителям британского города Редкар прогуляться по окаменевшему лесу возрастом в семь тысяч лет. Об этом сообщает местный портал GazzetteLive.
Из-за непогоды сильные волны смыли прибрежные пески, под которыми во время отлива теперь можно увидеть останки древних берез, дубов, сикоморов и буков, а также затонувших лодок.
Первые упоминание об этом лесе можно встретить в источниках от 1871 года, когда здесь были обнаружены кабаньи клыки и оленьи рога.
Недавно по Великобритании пронесся снежный шторм, вызвавший перебои в работе транспортной системы страны и проблемы с поставками продуктов в магазины.. В городах Бродстейрс и Рамсгит шторм вынес на берег несколько тысяч мертвых морских животных.
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