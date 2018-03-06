Ученые: гибель кораллов приведет к увеличению волн в океане

Сложная структура кораллового рифа с его бесчисленными ветвлениями и углублениями сильно тормозит потоки воды и служит естественным и надежным барьером, который защищает береговую линию от волн. Однако продолжающееся обесцвечивание кораллов и гибель рифов грозят оставить берег без этой защиты. Это приведет к тому, что к концу века в некоторых районах океана высота волн, достигающих берега, увеличится вдвое. Об этом ученые пишут в статье, опубликованной журналом Science Advances.

Коралловые рифы — едва ли не самые богатые и сложные экосистемы на планете — гибнут повсеместно. Потепление и рост кислотности океанской воды вызывают исчезновение живущих в них водорослей, обесцвечивая яркие цвета кораллов и приводя к их смерти. Ученые давно бьют тревогу и для спасения Большого Барьерного рифа даже предлагается провести ему массовую «пересадку» более устойчивых полипов. В самом деле, последствия гибели кораллов могут быть весьма безрадостными.

Новые аспекты этого процесса раскрыли Дэниел Харрис (Daniel Harris) и его коллеги. Они отмечают, что сама по себе изрезанная, сложная структура рифа создает значительную силу трения для протекающей через него воды. Это рассеивает колебательную энергию и снижает высоту волн, которые достигают суши. Стрессированные кораллы не формируют таких сложных и больших рифов и не образуют такого эффектного барьера от волн.