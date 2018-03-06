Обнаружены окаменелости доисторического птенца

Палеонтологи из Университета Манчестера обнаружили оттиск перьев и тела доисторического птенца, который умер вскоре после рождения. Эксперты считают, что этим окаменелостям примерно 127 млн лет, сообщается в журнале Nature Communications.

Останки принадлежат цыпленку из группы мезозойских Enantiornithes, наиболее известных среди всех ископаемых птиц. По скелету специалисты определили, что птенец не мог летать, поскольку его грудная клетка состоит из хряща, она еще не успела затвердеть и превратиться в кость.

Изучение этого скелета позволило специалистам проанализировать структуру и развитие костей у данного вида пернатых. Формирование скелета энантионитиновых птиц более разнообразно, чем считалось ранее. Многие особенности развития современных пернатых наблюдаются и у особей, которые обитали на Земле более ста млн лет назад.