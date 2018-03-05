Стивен Хокинг рассказал о небытии

В новом эпизоде образовательного телешоу «Звезды говорят» (Star Talk) физик-теоретик Стивен Хокинг объяснил, почему до Большого взрыва ничего не существовало. Фрагмент передачи доступен на YouTube-канале Popular Science.

В беседе с ведущим — астрономом и популяризатором науки Нилом Деграссом Тайсоном — Хокинг ответил на вопрос, что было до Большого взрыва. Свой ответ — «ничего» — он объяснил евклидовым подходом в квантовой гравитации, в рамках которого обычное время, характерное для нашей Вселенной, заменяется мнимым и рассматривается как четвертое пространственное измерение. Таким образом, Вселенная выглядит как искривленная четырехмерная поверхность, подобная поверхности Земли.

Такая евклидовая Вселенная, согласно Хокингу и его коллеге Джеймсу Хартлу (James Hartle), не имеет границ, при этом она замкнута. Большой взрыв, таким образом, может рассматриваться как аналог Южного полюса, южнее которого ничего нет. Подобным образом не существовало времени и пространства до возникновения Вселенной.