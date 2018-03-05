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«Хаббл» сфотографировал галактику-ровесницу динозавров
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«Хаббл» сфотографировал галактику-ровесницу динозавров 

РИА Новости 5 марта 2018
Фото: Фото : NASA, ESA, A. Riess (STScI/JHU)
Орбитальная обсерватория "Хаббл" получила фотографии крупной галактики NGC 3972 в созвездии Большой Медведицы, которую мы сейчас видим в том состоянии, в котором она находилась в то время, когда по Земле бродили последние динозавры, сообщает сайт космического телескопа.
Большая часть объектов окружающей нас Вселенной удалена от Земли на столь большие расстояния, что мы видим их в относительно недавнем или крайне далеком прошлом. К примеру, свет Солнца тратит примерно 8 минут на полет к нашей планете, а сияние далеких галактик — десятки и сотни миллионов лет.
По этой причине многие звезды и другие объекты, которые мы видим сегодня на небе, на самом деле давно исчезли, взорвались в виде сверхновых или превратились в что-то иное. Ярким примером этого является галактика NGC 3972, одна из ближайших соседок Млечного Пути.
Она расположена в созвездии Большой Медведицы, на расстоянии примерно в 65 миллионов световых лет от нашей Галактики. Для космоса это относительно небольшое расстояние, однако по меркам жизни на Земле оно огромно — свет NGC 3972, который сейчас достиг Земли, покинул эту галактику в то время, когда на нашей планете еще жили динозавры и другие представители мезозойской фауны.
Эту интересную особенность данной галактики ученые узнали относительно недавно, в 2011 году, когда взрыв сверхновой, произошедший в окрестностях центра NGC 3972, помог астрономам вычислить точное расстояние между Землей и этим звездным мегаполисом.
Сейчас, как отмечает научная команда "Хаббла", эта галактика является важной частью так называемой "космической лестницы расстояний". Она представляет собой набор из высокоточных измерений дистанций между галактиками, который космологи пытаются сегодня использовать для разрешения главной загадки Вселенной — того, с какой скоростью она расширяется.
Сегодня на этот счет среди ученых нет единого мнения из-за расхождения в данных между телескопами WMAP и Planck, изучавшими микроволновое "эхо" Большого Взрыва, и снимками с "Хаббла" и других телескопов, наблюдавшими за взрывами сверхновых и особыми переменными-звездами-цефеидами.
Как надеются ученые, уточнение и дополнение "лестницы расстояний" поможет разрешить это противоречие и понять, действительно ли аномалии в темпах расширения Вселенной указывают на существование "новой физики" за пределами Стандартной модели.
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