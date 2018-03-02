Обнаружены старейшие в мире тату

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Старейшие в мире татуировки обнаружены на египетских мумиях 

Российская Газета 2 марта 2018
Фото: РИА Новости
На мумиях, возраст которых более пяти тысяч лет, обнаружили старейшие в мире татуировки. Как сообщает РИА Новости, смерть мужчины и женщины, тела которых мумифицировались естественным образом, наступила от 3351 до 3017 года до нашей эры, когда древний Египет еще не был объединен под властью фараонов.
Мужская мумия находилась в Британском музее около ста лет, но татуировки удалось распознать только сейчас с помощью инфракрасного излучения. Речь идет о молодом человеке, которому на момент смерти было примерно 20 лет. Погиб он от колотой раны в спину. На его предплечье обнаружили изображения животных — дикого быка и гривистого барана.
А на плече женщины вытатуированы четыре значка в виде буквы "s". Ученые предполагают, что это может быть стилизованное изображение изогнутого посоха — символа власти и высокого статуса.
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