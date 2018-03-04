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Десятки магнитных бурь накроют Землю в 2018 году
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Ученые рассказали, сколько магнитных бурь могут накрыть Землю в 2018 году 

РИА Новости 9 часов назад
Фото: © NASA / GSFC/SDO
Несколько десятков магнитных бурь, в том числе от двух до четырех очень сильных, ожидаются на Земле в 2018 году, прогнозирует центр "Антистихия".
Магнитные бури на Земле начинаются, когда в магнитосферу планеты "ударяют" выброшенные Солнцем сгустки плазмы. Заряженные частицы вызывают геомагнитные возмущения. Если они достигают большой силы, это может приводить к сбоям в электронном оборудовании, перебоям с радиосвязью и на электрических сетях.
"В 2018 году ожидаются 20-35 геомагнитных бурь, среди которых две-четыре большие и очень большие. Вероятность возникновения бури высшей категории (extreme) около 5%", — говорится в документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
В нем отмечается, что возрастания потоков высокоэнергичных электронов будут регулярными, некоторые из них окажутся продолжительными (пять дней и более), что может неблагоприятно повлиять на электронику геостационарных и низкоорбитальных спутников. "Электронные возрастания могут оказаться самым опасным фактором космической погоды в следующем году", — подчеркивается в прогнозе.
По данным центра "Антистихия", с 1 января по 1 декабря 2017 года на Земле были зарегистрированы 29 геомагнитных бурь, в том числе две большие и одна очень большая.
Ранее сообщалось, что третья в 2018 году магнитная буря накроет Землю 18 марта. Возмущенная геомагнитная обстановка ожидается 14, 16 и 17 марта. До этого слабая магнитная буря была зарегистрирована 19 февраля, а самое первое событие с начала года было зарегистрировано 15 января.
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