Представления о внешности Иисуса поставили под сомнение

"Иисус был хорошо физически развит, поскольку много трудился. Не стоит его представлять так, как будто он был человеком, ведущим праздный образ жизни", — рассказала Тейлор.

По мнению Тейлор, рост Иисуса составлял около 1 метра 70 сантиметров, то есть был средним для мужчин тех времен. Подобное предположение позволяют сделать останки его современников, найденные во время археологических раскопок. Как полагает автор книги, кожа Иисуса была смуглой, волосы — темными и вьющимися. Также есть основания полагать, что Христос не носил длинных волос, так как в античные и библейские времена люди стриглись коротко по соображениям гигиены, чтобы предотвратить появление вшей.