Представления о внешности Иисуса поставили под сомнение

Профессор Королевского колледжа Лондона Джоан Тейлор в своей книге What Did Jesus Look Like? ("Как выглядел Иисус?") поставила под сомнение достоверность общепринятых представлений о внешности Иисуса, согласно которым он считается высоким, худощавым мужчиной с бородой и длинными волосами, светлой кожей и тонкими чертами лица.