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Представления о внешности Иисуса поставили под сомнение
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Ученые поставили под сомнение общепринятые представления о внешности Иисуса 

ТАСС 1 марта 2018
Фото: ТАСС
Внешность Иисуса Христа значительно отличалась от того образа, который изображается на иконах. Такое утверждение британские ученые сделали на основании последних исследований. Об этом сообщает интернет-издание Live Science.
Профессор Королевского колледжа Лондона Джоан Тейлор в своей книге What Did Jesus Look Like? ("Как выглядел Иисус?") поставила под сомнение достоверность общепринятых представлений о внешности Иисуса, согласно которым он считается высоким, худощавым мужчиной с бородой и длинными волосами, светлой кожей и тонкими чертами лица.
По мнению Тейлор, рост Иисуса составлял около 1 метра 70 сантиметров, то есть был средним для мужчин тех времен. Подобное предположение позволяют сделать останки его современников, найденные во время археологических раскопок. Как полагает автор книги, кожа Иисуса была смуглой, волосы — темными и вьющимися. Также есть основания полагать, что Христос не носил длинных волос, так как в античные и библейские времена люди стриглись коротко по соображениям гигиены, чтобы предотвратить появление вшей.
"Иисус был хорошо физически развит, поскольку много трудился. Не стоит его представлять так, как будто он был человеком, ведущим праздный образ жизни", — рассказала Тейлор.
Книга Тейлор — не первая попытка современных специалистов воссоздать реальный облик Иисуса. В 2015 году были опубликованы результаты исследования британских ученых-криминалистов и израильских археологов, которые воссоздали внешность Христа с помощью компьютерных программ, применяемых в криминалистике для идентификации внешности, а также библейских текстов.
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