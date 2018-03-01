Ещё
В США нашли подводное кладбище
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
LIVE: Послание Путина Федеральному собранию
LIVE: Послание Путина Федеральному собранию

У берегов США нашли массовое подводное захоронение людей 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: public domain
Американские исследователи из Бюро археологических исследований Флориды обнаружили затопленное захоронение коренных американцев возрастом около семи тысяч лет. Об этом сообщает издание Science Alert.
Впервые человеческие останки были обнаружены в 2016 году в 275 метрах от береговой линии статистически обособленной местности Манасота-Ки (штат Флорида) на глубине 6,5 метра. Тогда ныряльщики нашли челюстную кость, которая оказалась лишь первой находкой в районе ранее неизвестного крупного индейского захоронения площадью три тысячи квадратных метров.
В ходе новых погружений дайверы нашли и другие останки и артефакты: сломанную кость руки, фрагменты черепа, резные деревянные доски, куски ткани. Последние датируются пятью тысячами лет до нашей эры. На настоящий момент были обнаружены кости шести человек, однако исследователи полагают, что в этой местности похоронено гораздо больше людей.
Похожее захоронение — Виндовер (англ. Windover) — находится на другой стороне полуострова Флорида. Здесь погребены 168 человек, чьи скелеты хорошо сохранились в толще торфа на дне пруда. Считается, что могилы у Манасота-Ки также изначально находились выше береговой линии, однако из-за климатического потепления уровень моря повысился, затопив обширную прибрежную площадь.
Lenta.ru: последние новости
На Энцеладе нашли признаки жизни Происхождение Луны объяснили космическим пончиком В Египте нашли затерянные сокровища и мумию великого жреца
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Под грифом «секретно»: 23 года после убийства Листьева32
Испорченная репутация: Рыбка возмутила Таиланд130
Пока вы спали: спортсмены из России снова стали сборной114
«Люди прыгают из окон»: крупный пожар в Подмосковье75
Грудинин объявил бойкот дебатам в эфире1531
Видео
LIVE: Послание Путина Федеральному собранию
Политика
00:52
«Люди прыгают из окон»: крупный пожар в Подмосковье
Происшествия Пожары
02:05
Грудинин объявил бойкот дебатам в эфире
Политика Выборы 2018
03:51
Путин поставил условие транзита газа через Украину
Экономика Украина
03:52
Сестра обвинила Верку Сердючку в краже сына
Шоу-бизнес
00:43
Испорченная репутация: Рыбка возмутила Таиланд
Шоу-бизнес Происшествия
00:32
Погода в Москве стала потенциально опасной
Погода Новости Москвы
02:12
Пока вы спали: спортсмены из России снова стали сборной
В мире
02:42
Москвичам пообещали потепление
Новости Москвы Общество
01:06
К 8 марта откроется более 1700 точек по продаже цветов
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение