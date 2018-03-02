На Энцеладе нашли признаки жизни

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Земные бактерии смогут жить на спутнике Сатурна 

Газета.Ru 2 марта 2018
Фото: Изображение: NASA / JPL / Space Science Institute
Специалисты Венского университета в ходе эксперимента доказали возможность земных бактерий выживать в условиях одного из спутников Сатурна, передает ФБА «Экономика сегодня».
Как сообщают СМИ, ученые создали химическую среду, близкую к среде Энцелада. Получилась смесь из водорода, азота, метана, а также углекислого и угарного газов. Температурный диапазон созданной среды составлял от 65 до 80 градусов. Давление внутри повышалось до 90 бар. Информацией об этом поделился телеканал «Мир».
В таких условиях земные бактерии сумели выжить. Один из трех видов при этом показал способность расти и развиваться.
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