На Энцеладе нашли признаки жизни

Земные бактерии смогут жить на спутнике Сатурна

Специалисты Венского университета в ходе эксперимента доказали возможность земных бактерий выживать в условиях одного из спутников Сатурна, передает ФБА «Экономика сегодня»

Как сообщают СМИ, ученые создали химическую среду, близкую к среде Энцелада. Получилась смесь из водорода, азота, метана, а также углекислого и угарного газов. Температурный диапазон созданной среды составлял от 65 до 80 градусов. Давление внутри повышалось до 90 бар. Информацией об этом поделился телеканал «Мир»

В таких условиях земные бактерии сумели выжить. Один из трех видов при этом показал способность расти и развиваться.