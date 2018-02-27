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Самый большой самолет в мире поставил рекорд
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Самый большой самолет в мире разогнали до рекордной скорости 

Рамблер 2 часа назад
Самый большой самолет в мире — Stratolaunch — достиг в рамках рулежных испытаний скорости 46 миль в час. Это его рекордная скорость во время наземных испытаний.
1/11  26 февраля глава компании Stratolaunch Systems Пол Аллен опубликовал в Twitter видео, посвященное новой серии тестовых пробежек самолета по взлетно-посадочной полосе. В их ходе, как отмечат Аллен, гигантский смог развить скорость в 74 км/ч
Фото:
2/11  Однако достигнутой сейчас скорости недостаточно для осуществления взлета. И Stratolaunch, вероятно, придется удвоить свой рекорд, чтобы подняться в небо
Фото:
3/11  Stratolaunch - самолет с самым большим размахом крыла в мире (117,3 метра); длина обоих фюзеляжей составляет 72,5 метра
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4/11  Stratolaunch имеет массу 226,8 тонны и максимальную взлетную массу 589,7 тонны
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5/11  Предполагается, что Stratolaunch будет использоваться в качестве платформы для запуска небольших ракет-носителей из стратосферы на низкую околоземную орбиту
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6/11  Компания планирует провести первый тестовый полет гигантского самолета в 2019 году, с запуском крылатой ракеты Pegasus XL
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Весь авиационный мир с замиранием сердца следит за испытаниями крылатого гиганта Stratolaunch Model 351.
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