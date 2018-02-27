Самый большой самолет в мире поставил рекорд

Самый большой самолет в мире — Stratolaunch — достиг в рамках рулежных испытаний скорости 46 миль в час. Это его рекордная скорость во время наземных испытаний.
1/11 26 февраля глава компании Stratolaunch Systems Пол Аллен опубликовал в Twitter видео, посвященное новой серии тестовых пробежек самолета по взлетно-посадочной полосе. В их ходе, как отмечат Аллен, гигантский смог развить скорость в 74 км/ч
Фото:
Stratolaunch
2/11 Однако достигнутой сейчас скорости недостаточно для осуществления взлета. И Stratolaunch, вероятно, придется удвоить свой рекорд, чтобы подняться в небо
Фото:
Stratolaunch
3/11 Stratolaunch - самолет с самым большим размахом крыла в мире (117,3 метра); длина обоих фюзеляжей составляет 72,5 метра
Фото:
Stratolaunch
4/11 Stratolaunch имеет массу 226,8 тонны и максимальную взлетную массу 589,7 тонны
Фото:
Stratolaunch
5/11 Предполагается, что Stratolaunch будет использоваться в качестве платформы для запуска небольших ракет-носителей из стратосферы на низкую околоземную орбиту
Фото:
Stratolaunch
6/11 Компания планирует провести первый тестовый полет гигантского самолета в 2019 году, с запуском крылатой ракеты Pegasus XL