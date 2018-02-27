Самый большой самолет в мире поставил рекорд

1/11 26 февраля глава компании Stratolaunch Systems Пол Аллен опубликовал в Twitter видео, посвященное новой серии тестовых пробежек самолета по взлетно-посадочной полосе. В их ходе, как отмечат Аллен, гигантский смог развить скорость в 74 км/ч Фото: Stratolaunch

2/11 Однако достигнутой сейчас скорости недостаточно для осуществления взлета. И Stratolaunch, вероятно, придется удвоить свой рекорд, чтобы подняться в небо Фото: Stratolaunch

3/11 Stratolaunch - самолет с самым большим размахом крыла в мире (117,3 метра); длина обоих фюзеляжей составляет 72,5 метра Фото: Stratolaunch

4/11 Stratolaunch имеет массу 226,8 тонны и максимальную взлетную массу 589,7 тонны Фото: Stratolaunch

5/11 Предполагается, что Stratolaunch будет использоваться в качестве платформы для запуска небольших ракет-носителей из стратосферы на низкую околоземную орбиту Фото: Stratolaunch

6/11 Компания планирует провести первый тестовый полет гигантского самолета в 2019 году, с запуском крылатой ракеты Pegasus XL Фото: Stratolaunch

7/11 Фото: Stratolaunch

8/11 Фото: Stratolaunch

9/11 Фото: Stratolaunch

10/11 Фото: Stratolaunch