Создана «умная» камера для охраны дома

Авторами новинки являются программисты Алекс Тейчман (Alex Teichman) и Хендрик Далкамп (Hendrik Dahlkamp). Они несколько лет создавали системы машинного обучения для беспилотных автомобилей в лаборатории Стэнфорда, благодаря чему и вдохновились на выпуск прибора, который будет полезен в быту.

Работа Lighthouse (англ. — «маяк») основана на искусственном интеллекте: в него встроена функция 3D-сканирования, позволяющая распознавать лица и реагировать на человеческую речь и движения. Происходит это с помощью специальной оптики, которая анализирует структуру окружающей среды, и датчика, который измеряет, какое количество света на него попадает, и модулирует трехмерное изображение пространства.

«Этот прибор точно не перепутает вашу собаку с уборщицей, — говорит генеральный директор компании Lighthouse Алекс Тейчман. — Наша камера действительно умеет различать домашних животных, людей и даже их тени. Более того, она запоминает всех членов семьи и показывает ваше лицо на экране, когда вы произносите свое имя; она может оповещать вас, когда к дому подходит посторонний человек, или информировать о том, как часто ваши дети или пожилые родители ходят на кухню». Тейчман и Далкамп также запустили онлайн-канал для всех пользователей Lighthouse, по которому они смогут оперативно связаться друг с другом.

«Умный часовой» транслирует изображение высокого разрешения в режиме реального времени, может как записывать, так и воспроизводить звуки и имеет предупреждающую сирену. Облегчит жизнь пользователю и встроенная функция голосовых команд. К примеру, если родитель спросит, во сколько дети пришли вчера домой, устройство автоматически найдет нужное видео и сразу же воспроизведет его, пропустив те участки записи, на которых ничего не происходит.

Lighthouse легко синхронизируется со смартфоном, и человек получит уведомление в том случае, если в доме что-то случится. Для этого его можно запрограммировать с помощью таких кодовых фраз, как «Отправить мне предупреждение, если детей нет дома в 4 часа в будний день» или «Показать мне, где находится собака». Камера весит 1,6 кг, ее размер составляет 217 мм в высоту и 87 мм в ширину, она доступна по цене $299 (плюс $10 в месяц за техническое обслуживание).